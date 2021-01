Basket: Nba; Lakers ancora ko, scavalcati in vetta da Utah (Di venerdì 29 gennaio 2021) Secondo e carissimo ko consecutivo per i Lakers in Nba: la netta sconfitta di questa notte con i Detroit Pistons per 107 - 92 costa infatti la perdita del primo posto nella Western Conference, e anche ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 29 gennaio 2021) Secondo e carissimo ko consecutivo per iin: la netta sconfitta di questa notte con i Detroit Pistons per 107 - 92 costa infatti la perdita del primo posto nella Western Conference, e anche ...

