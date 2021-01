Basket femminile | Italia | Jasmine Keys al posto di Olbis Andrè nella bolla di Istanbul delle qualificazioni agli Europei 2021

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Ci saràaldiche, la prossima settimana, l’delaffronterà in quel diper entrare neglidelche si terranno in Spagna e in Francia. La novità è stata comunicata dalla FIP tramite i propri canali social, senza che però venissero spiegati i motivi di tale cambio, tutto interno al Famila Schio, dato che le due sono compagne di squadra. Per la vicentina quelli disaranno i gettoni di presenza numero 7 e 8 in azzurro; aveva già presenziato nelle prime due partite, quelle giocate nel 2019 a ...

Ci sarà Jasmine Keys al posto di Olbis Andrè nella bolla che, la prossima settimana, l'Italia del basket femminile affronterà in quel di Istanbul per entrare negli Europei del 2021 che si terranno in ...
FIBA ha annunciato che che la cerimonia del sorteggio per i tornei di pallacanestro, sia femminile che maschile, delle Olimpiadi di Tokyo 2020, si terrà martedì 2 febbraio alla 'Patrick Baumann House ...