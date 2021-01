Basket, Eurolega 2020/2021: il Bayern batte il Cska Mosca, ok Panathinaikos e Real Madrid (Di venerdì 29 gennaio 2021) Cinque gare in programma nella serata in compagnia dell’Eurolega 2020/2021 di Basket. Spicca la vittoria del Bayern Monaco in una sfida di vertice contro il Cska Mosca capolista. I tedeschi passano sul parquet dei russi con un risicato 66-69, frutto di un match molto combattuto e con percentuali offensive davvero deludenti da parte delle due squadre che meglio hanno fatto fin qui nella competizione. Sostanziale parità prima dell’intervallo lungo, nel terzo quarto sembra decidersi l’incontro in virtù del parziale di 21-10 in favore dei russi, ma la squadra ospite ribalta tutto nell’ultimo quarto decisivo grazie a un 6-19 (stanchezza e imprecisione per i padroni di casa) che frutta il 66-69. Vittoria netta del Panathinaikos, squadra in gran difficoltà in ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Cinque gare in programma nella serata in compagnia dell’di. Spicca la vittoria delMonaco in una sfida di vertice contro ilcapolista. I tedeschi passano sul parquet dei russi con un risicato 66-69, frutto di un match molto combattuto e con percentuali offensive davvero deludenti da parte delle due squadre che meglio hanno fatto fin qui nella competizione. Sostanziale parità prima dell’intervallo lungo, nel terzo quarto sembra decidersi l’incontro in virtù del parziale di 21-10 in favore dei russi, ma la squadra ospite ribalta tutto nell’ultimo quarto decisivo grazie a un 6-19 (stanchezza e imprecisione per i padroni di casa) che frutta il 66-69. Vittoria netta del, squadra in gran difficoltà in ...

zazoomblog : Basket Eurolega 2020-2021: risultati e classifica della regular season - #Basket #Eurolega #2020-2021: - sportface2016 : #Basket #Eurolega: il #Bayern batte il #CskaMosca, ok anche #Panathinaikos e #RealMadrid - domenickodg : @rflgreco Molto probabilmente la nuova champions league avrà un fornato molto simile all'eurolega di basket - 3dc8 : @BebsRubyo Bah..vedremo. Sto vedendo certe partire????. Difesa dei buchi pazzeschi. In effetti quasi non sembra 'bask… - Valle2980 : #Basket #Milano sconfigge per 90-79 il team del Pireo ed è terza in #Eurolega. #Olimpia..cos(ì)! 27 gennaio 2021 -