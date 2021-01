Baseball: la nuova struttura della Serie A deliberata dalla FIBS. Campionato a 32 squadre (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il dado è tratto. Il Consiglio Federale della FIBS ha deliberato il format dei Campionati Italiani di Baseball e softball per la stagione 2021 portando innovazioni non indifferenti nel mondo del “Batti & Corri” nostrano. La novità più grande riguarda il massimo Campionato Italiano di Baseball che abbandona il nome di Italian Baseball League per diventare Serie A allargando il novero delle contendenti allo scudetto da 6 a 32, in un maxi accorpamento fra A1 e A2 che si caratterizzerà la stagione su fasi e livelli. Di seguito il comunicato federale FIBS che spiega come vengono modificate le cose e con quale format si giocherà nel 2021: Le 8 società della Serie A1 saranno divise in 2 gironi da 4 ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il dado è tratto. Il Consiglio Federaleha deliberato il format dei Campionati Italiani die softball per la stagione 2021 portando innovazioni non indifferenti nel mondo del “Batti & Corri” nostrano. La novità più grande riguarda il massimoItaliano diche abbandona il nome di ItalianLeague per diventareA allargando il novero delle contendenti allo scudetto da 6 a 32, in un maxi accorpamento fra A1 e A2 che si caratterizzerà la stagione su fasi e livelli. Di seguito il comunicato federaleche spiega come vengono modificate le cose e con quale format si giocherà nel 2021: Le 8 societàA1 saranno divise in 2 gironi da 4 ...

