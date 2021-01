Aziende italiane in Brasile incontrano il governatore dello Stato di Rio de Janeiro

(Di venerdì 29 gennaio 2021) In un evento tenutosi il 3 dicembre 2020, l’attualedi Rio de, Cláudio Castro, ha incontrato il console generale d’Italia a Rio de, Paolo Miraglia del Giudice, insieme ai rappresentanti delleENEL, Leonardo e TIM Brasil. In questa occasione, ilha sottolineato la vicinanza sociale e culturale trae Italia, fattore che, secondo lui, favorisce il rapporto tra i paesi. Nei suoi social network, Castro ha detto che “ il mondo post-Covid porterà una serie di sfide che possono essere superate con l’innovazione e la cooperazione tra i settori privato e pubblico. Lericonoscono il potenzialee sono ...

RenzoPanzacchi : @CasadeiDaniele @repubblica Solo a fini statistici: le prime 19 aziende italiane che producono armamenti fatturano… - StefanoDeloren1 : RT @nunziapenelope: @ricpuglisi @marioricciard18 @FaccioTommaso @GiuseppeConteIT Richiamiamo anche Leonardo, Ansaldo, Saipem, Armani, Ferra… - LoiRaffaele : I Giapponesi mi pagano il penultimo giorno bancabile del mese(ieri). Molte aziende Italiane, e anche tante multina… - donnarock62 : @S_Giacomoni @AndreaPira @MilanoFinanza @forza_italia @GruppoFICamera @Avvenire_Nei @affariroma @AffInt… - Tino44588447 : RT @nunziapenelope: @ricpuglisi @marioricciard18 @FaccioTommaso @GiuseppeConteIT Richiamiamo anche Leonardo, Ansaldo, Saipem, Armani, Ferra… -

Ultime Notizie dalla rete : Aziende italiane

Corriere della Sera

Per questo gli studenti si sono mobilitati in più di 20 cittàquesta mattina da Roma a ...Governo Conte II nella gestione della pandemia che è stata tutta a favore dei profitti dellee ...... circa 2mila uomini e donne di età compresa tra i 35 e i 74 anni residenti in 10 regioni, ... L'impegno della Regione Solo considerando il 2020, la Regione ha assegnato allesanitarie ...ADDETTI PER IL SETTORE MARKETING COMUNICAZIONE E SVILUPPO CAP ricercaADDETTI PER IL SETTORE MARKETING COMUNICAZIONE E SVILUPPOIn possesso di Laurea di primo livello o ...Il manager, già a capo della rete di ristoranti per l’Area Sud, diventa Vice President Brand & Customer Experience dell’azienda ...