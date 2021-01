Aurora Ramazzotti e il rapporto con Michelle Hunziker: “Molto severa. Ma se mia figlia dovesse essere com’ero io, la bastonerei” (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Vero o falso?”. È il gioco social del momento, il nuovo tormentone dei vip che, nelle loro storie su Instagram, accettano di rispondere alle domande o alle constatazioni dei fan sul loro conto. Anche Aurora Ramazzotti ha deciso di parteciparvi e, inevitabilmente, tra i temi trattati c’è stato quello del suo rapporto con la madre, Michelle Hunziker, in particolare nel periodo dell’adolescenza. Così, alla domanda di un fan che le chiedeva se il suo rapporto con la madre fosse stato turbolento, lei ha risposto: “Vero. Lei era giustamente Molto severa e io bramavo libertà, ero ribelle e avrei fatto di tutto per trasgredire le regole. Ora la ringrazio per avermi educata così e se mia figlia dovesse essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Vero o falso?”. È il gioco social del momento, il nuovo tormentone dei vip che, nelle loro storie su Instagram, accettano di rispondere alle domande o alle constatazioni dei fan sul loro conto. Ancheha deciso di parteciparvi e, inevitabilmente, tra i temi trattati c’è stato quello del suocon la madre,, in particolare nel periodo dell’adolescenza. Così, alla domanda di un fan che le chiedeva se il suocon la madre fosse stato turbolento, lei ha risposto: “Vero. Lei era giustamentee io bramavo libertà, ero ribelle e avrei fatto di tutto per trasgredire le regole. Ora la ringrazio per avermi educata così e se mia...

