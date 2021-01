Aurora Ramazzotti e il rapporto con Michelle Hunziker | “Mia madre era molto severa”

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Il legame tra mamma e figlia è sempreforte e non fanno eccezione, due volti ormai ben noti nel mondo dello spettacolo ma, a detta della giovane, non è tutto oro quel che luccica. La figlia di Eros eha raccontato in alcune storie Instagram di non … L'articolo proviene da Velvet Gossip.