Auckland vista da Napoli | il sogno di un ragazzo partenopeo su Luna Rossa

(Di venerdì 29 gennaio 2021) AGI - Cuore a, ma testa a Aukland. "Sì, mi manca il tifo. Ma in un anno così particolare, causa Covid, mi rendo conto che siamo molto fortunati a poter disputare la Prada Cup". Pierluigi de Felice, che l'AGI ha sentito alla vigilia di gara 1 contro American Magic, non è l'unico napoletano del dream team italiano. C'è anche Emanuele Liuzzi, come lui tesserato del Real yacht club Canottieri Savoia. L'uno velista dall'età di 7 anni, prima nella Lega Navale, l'altro canottiere di base, poi avvicinatosi alla vela. La squadra Ma la squadra è un amalgama quasi tutto italiano di 'giovani' e 'vecchi' della competizione, new entry nella compagine die veterani delle gare dell'America's Cup, molti con vittorie importanti alle spalle, come Max Sirena, skipper e team director, e James Spithill, ...