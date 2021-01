ATP Cup 2021 | il girone e le avversarie dell’Italia Austria con Thiem e Novak | la Francia porta Monfils e Paire

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Com’è noto, l’Italia disputerà l’ATP Cup, giunta alla sua seconda edizione, neldi, l’unico completamente europeo dei quattro formati dalle 12 nazioni al via quest’anno. Andiamo a scorrere in rassegna gli avversari di Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.Senza girarci troppo intorno, è Dominicil perno del teamco, il cui capitano è peraltro suo padre Wolfgang. Già protagonista nel 2020, nelle tre partite aveva rimediato una sola vittoria, con l’argentino Diego Schwartzman, e due sconfitte, con il croato Borna Coric e il polacco Hubert Hurkacz. Nulla di più diverso dal prosieguo dell’anno, in cui ha rischiato di battereDjokovic in finale agli Australian Open e poi ...