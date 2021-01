Atac: ok alla privatizzazione, la Raggi riconosce ‘sul filo’ gli esiti del referendum del 2018 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Era l’11 novembre del 2018 quando, attraverso uno specifico referendum sul trasporto pubblico, i romani furono chiamati a decidere se privatizzare o meno Atac. Un quesito per la verità poco ‘appassionante, dal momento che si recò a votare appena il 16,4% degli aventi diritto. Tuttavia, dagli esiti delle urne fu abbastanza chiaro che, chi era andato ad esprimere il proprio parere – ben il 74% – non ne poteva davvero più di una gestione lacunosa ed umiliante,/ per una metropoli con ambizioni cosmopolite. Atac: il Tar si stava apprestando a far intervenire il Prefetto della Capitale Benché evidente, la vittoria a favore della privatizzazione doveva essere riconosciuta dalla sindaca che, dopo varie ‘questioni’, aveva tempo per farlo, entro il 29 gennaio di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 29 gennaio 2021) Era l’11 novembre delquando, attraverso uno specificosul trasporto pubblico, i romani furono chiamati a decidere se privatizzare o meno. Un quesito per la verità poco ‘appassionante, dal momento che si recò a votare appena il 16,4% degli aventi diritto. Tuttavia, daglidelle urne fu abbastanza chiaro che, chi era andato ad esprimere il proprio parere – ben il 74% – non ne poteva davvero più di una gestione lacunosa ed umiliante,/ per una metropoli con ambizioni cosmopolite.: il Tar si stava apprestando a far intervenire il Prefetto della Capitale Benché evidente, la vittoria a favore delladoveva essere riconosciuta dsindaca che, dopo varie ‘questioni’, aveva tempo per farlo, entro il 29 gennaio di ...

79_Alessio : RT @diarioromano: Referendum #Atac: oggi alle 15.00 in Campidoglio. Tutti i sostenitori del #Referendum Atac sono invitati oggi in piazza… - italiaserait : Atac: ok alla privatizzazione, la Raggi riconosce ‘sul filo’ gli esiti del referendum del 2018 - dafdion : RT @diarioromano: Referendum #Atac: oggi alle 15.00 in Campidoglio. Tutti i sostenitori del #Referendum Atac sono invitati oggi in piazza… - Nonnadinano : RT @diarioromano: Referendum #Atac: oggi alle 15.00 in Campidoglio. Tutti i sostenitori del #Referendum Atac sono invitati oggi in piazza… - diarioromano : Referendum #Atac: oggi alle 15.00 in Campidoglio. Tutti i sostenitori del #Referendum Atac sono invitati oggi in p… -