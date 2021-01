AstraZeneca, Italia verso il via libera solo per chi ha meno di 65 anni (Di venerdì 29 gennaio 2021) Oggi è previsto il via libera sia dell’Ema sia dell’Aifa, l’agenzia europea e quella Italiana del farmaco, alla commercializzazione del vaccino AstraZeneca. Ma l’Italia, scrive il Corriere, farà probabilmente come la Germania, autorizzando l’uso delle dosi solo per le persone con meno di 65 anni. Anche se l’Ema non dovesse dire niente sulla fascia d’età ottimale per l’utilizzo del farmaco. Una scelta che non sembra direttamente legata allo scontro con la casa anglo-svedese per i tagli alle forniture, annunciati ancora prima del via libera alla distribuzione, almeno non ufficialmente – anche se un’autorizzazione parziale abbasserà di certo il valore del suo prodotto dal punto di vista commerciale. La decisione deriva dal fatto che il ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 29 gennaio 2021) Oggi è previsto il viasia dell’Ema sia dell’Aifa, l’agenzia europea e quellana del farmaco, alla commercializzazione del vaccino. Ma l’, scrive il Corriere, farà probabilmente come la Germania, autorizzando l’uso delle dosiper le persone condi 65. Anche se l’Ema non dovesse dire niente sulla fascia d’età ottimale per l’utilizzo del farmaco. Una scelta che non sembra direttamente legata allo scontro con la casa anglo-svedese per i tagli alle forniture, annunciati ancora prima del viaalla distribuzione, alnon ufficialmente – anche se un’autorizzazione parziale abbasserà di certo il valore del suo prodotto dal punto di vista commerciale. La decisione deriva dal fatto che il ...

