Arte: non solo Botticelli, magnate russo fa shopping all'asta da Sotheby's (2) (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Adnkronos) - Al momento resta anonimo anche l'acquirente della piccola terracotta invetriata (47 x 40 cm) di Luca della Robbia commissionata della famiglia Sforza di Santa Fiora (Grosseto) intorno alla metà del Quattrocento e in origine custodita nel Convento di Santa Fiora fino al 1866. A metterla in vendita è stato l'Albright-Knox Art Museum di Buffalo (Usa), che con il ricavato sosterrà le spese dovute alla crisi da lockdown. Inutile l'appello del sindaco di Santa Fiora, comune che possiede tra l'altro una delle più importanti raccolte di ceramiche al mondo dell'artista fiorentino, per riportare "l'opera a casa". Sono stati invece ritirati prima dell'asta due dipinti molto attesi dai collezionisti: una piccola scena biblica di Rembrandt stimata tra 20 e 30 milioni di dollari e "Ecce Homo" di Guido Reni stimato 1,2 - 1,8 milioni di dollari. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Adnkronos) - Al momento resta anonimo anche l'acquirente della piccola terracotta invetriata (47 x 40 cm) di Luca della Robbia commissionata della famiglia Sforza di Santa Fiora (Grosseto) intorno alla metà del Quattrocento e in origine custodita nel Convento di Santa Fiora fino al 1866. A metterla in vendita è stato l'Albright-Knox Art Museum di Buffalo (Usa), che con il ricavato sosterrà le spese dovute alla crisi da lockdown. Inutile l'appello del sindaco di Santa Fiora, comune che possiede tra l'altro una delle più importanti raccolte di ceramiche al mondo dell'artista fiorentino, per riportare "l'opera a casa". Sono stati invece ritirati prima dell'due dipinti molto attesi dai collezionisti: una piccola scena biblica di Rembrandt stimata tra 20 e 30 milioni di dollari e "Ecce Homo" di Guido Reni stimato 1,2 - 1,8 milioni di dollari.

borghi_claudio : Non so se avete notato l'arrivo di capolavori d'arte moderna nelle stanze del Quirinale. Se @alessandrasard1 ripass… - CarloCalenda : Non sentiamo nostro lo Stato e dunque lo diamo da gestire a persone a cui non affideremmo un bar. L’unica rivoluzio… - CdGherardesca : Oggi é il mio compleanno, non voglio regali. Potete, se volete, fare una donazione al mercato dell’arte contemporan… - _marlene1265 : RT @erretti42: Maria Teresa Meli è una volgare lavandaia del giornalismo che si permette di dure che i 5S pur di non votare essendo gente s… - linuxshoe : 'ma come fai a mangiare con quelle unghie?'....perche non riuscite ad accettare che io vivo di arte e non di stupid… -