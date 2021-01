Arrivano i giorni della merla: con nuvole, ma senza il gelo della leggenda (Di venerdì 29 gennaio 2021) Arrivano i giorni della merla: saranno gelidi come da leggenda? Risponde Marco Tarantola con il bollettino del Centro Meteo Lombardo ANALISI GENERALE La rimonta di un campo anticiclonico sull’Europa sud/occidentale protegge solo parzialmente la Lombardia dai sistemi nuvolosi che scorrono a nord delle Alpi. Anche venerdì infatti assisteremo al passaggio di un po’ di nuvole su gran parte della regione, accompagnate da precipitazioni sull’arco alpino di confine. Un ulteriore indebolimento dell’alta pressione permetterà il passaggio di altre perturbazioni nei prossimi giorni, associate in questo caso alla possibilità di qualche debole precipitazione anche in pianura, specie nella giornata di sabato. Per il resto ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 29 gennaio 2021): saranno gelidi come da? Risponde Marco Tarantola con il bollettino del Centro Meteo Lombardo ANALISI GENERALE La rimonta di un campo anticiclonico sull’Europa sud/occidentale protegge solo parzialmente la Lombardia dai sistemi nuvolosi che scorrono a nord delle Alpi. Anche venerdì infatti assisteremo al passaggio di un po’ disu gran parteregione, accompagnate da precipitazioni sull’arco alpino di confine. Un ulteriore indebolimento dell’alta pressione permetterà il passaggio di altre perturbazioni nei prossimi, associate in questo caso alla possibilità di qualche debole precipitazione anche in pianura, specie nella giornata di sabato. Per il resto ...

theshadowofswan : Questi giorni mi capita di passare meno tempo su Twitter, o magari ci entro solo quando mi arrivano le notifiche e… - squarciare : RT @tisaniina: sono giunta alla conclusione che sono troppo pigra per avere un ragazzo perché le mie risposte ai messaggi arrivano dopo 4-5… - fabrjzia1 : RT @tisaniina: sono giunta alla conclusione che sono troppo pigra per avere un ragazzo perché le mie risposte ai messaggi arrivano dopo 4-5… - sassanossa : RT @tisaniina: sono giunta alla conclusione che sono troppo pigra per avere un ragazzo perché le mie risposte ai messaggi arrivano dopo 4-5… - sportli26181512 : Di Marzio: 'Milan, Vina del Palmeiras è un nome per l'estate': Intervenuto a Calciomercato - L'Originale, il noto g… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano giorni Arrivano i Giorni della merla, i tre più freddi dell'anno: l'origine del nome Prima Como Per Accardi i giochi sono fatti A meno che non arrivi Haoudi

Con la cessione di Zappella al Cesena si avvicina ormai l’ultimo fine settimana di mercato, anche se al momento la sensazione è che l’Empoli non stia preparando nessun botto finale. Il diesse Accardi ...

Sos focolaio, il Recanatesi respira: arriveranno quattro infermieri dalla Marina

OSIMO - La doppia faccia del Covid: emergenza sanitaria e crisi economica. Due casi specifici stanno emergendo in questi giorni a Osimo. Da una parte la casa di riposo della ...

Con la cessione di Zappella al Cesena si avvicina ormai l’ultimo fine settimana di mercato, anche se al momento la sensazione è che l’Empoli non stia preparando nessun botto finale. Il diesse Accardi ...OSIMO - La doppia faccia del Covid: emergenza sanitaria e crisi economica. Due casi specifici stanno emergendo in questi giorni a Osimo. Da una parte la casa di riposo della ...