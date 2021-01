Arriva l’arbitro assicurativo Ma ne abbiamo davvero bisogno?

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo continui rinvii, sembra che l’Aas (arbitro) stia per diventare una realtà. Si tratta dell’ennesimo tentativo di introdurre un sistema deflattivo per l’aumento costante delle cause civili in materia assicurativa. Ma èquesta la strada giusta? Se ne parla da anni, ora pare giunto il momento della sua discesa in campo. Stiamo parlando del(Aas), ovvero della figura che sarà chiamata a risolvere sul nascere le controversie in materia di polizze, da quel che si dice anche in ambito RC auto. Sulla (dubbia) utilità di tale servizio non può che correrci l’obbligo di spendere qualche parola. Innanzitutto, in materia RC auto esiste già una procedura per evitare il contenzioso in tribunale. Il Codice delle Assicurazioni, infatti, prevede che una causa civile possa essere intentata ...