Arriva la decisione su Ibrahimovic e Lukaku dopo la rissa: ecco la squalifica (Di venerdì 29 gennaio 2021) dopo la rissa verbale e fisica avuta in Coppa Italia, si aspettavano seri provvedimenti per Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. I due campioni di Inter e Milan, entrambi sanzionati con un cartellino giallo in quell'occasione - poi lo svedese è stato espulso per un altro intervento da giallo -, sono stati squalificati per un solo turno.Niente maxi provvedimento, dunque, per i due campioni delle squadre milanesi nonostante il pessimo spettacolo dato. Ad incidere sulla decisione del giudice sportivo, probabilmente, il referto del direttore di gara che si era limitato a sottolineare la vicenda senza particolare enfasi non dando possibilità di sanzioni diverse da quella presa.Nello specifico Ibrahimovic è stato squalificato per una giornata effettiva di ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 29 gennaio 2021)laverbale e fisica avuta in Coppa Italia, si aspettavano seri provvedimenti per Romelue Zlatan. I due campioni di Inter e Milan, entrambi sanzionati con un cartellino giallo in quell'occasione - poi lo svedese è stato espulso per un altro intervento da giallo -, sono statiti per un solo turno.Niente maxi provvedimento, dunque, per i due campioni delle squadre milanesi nonostante il pessimo spettacolo dato. Ad incidere sulladel giudice sportivo, probabilmente, il referto del direttore di gara che si era limitato a sottolineare la vicenda senza particolare enfasi non dando possibilità di sanzioni diverse da quella presa.Nello specificoè statoto per una giornata effettiva di ...

ItaSportPress : Arriva la decisione su Ibrahimovic e Lukaku dopo la rissa: ecco la squalifica - - il_piccolo : Il Fvg per l’Ue è “rosso scuro” e venerdì arriva la decisione di Speranza: in bilico il ritorno in zona gialla - teobaratto90 : RT @vittoriale: Il 28 gennaio 1921 d’Annunzio arriva a #GardoneRiviera. “Non appena il Vate ebbe messo piede nella villa di Cargnacco, ebbe… - marco__dp : RT @vittoriale: Il 28 gennaio 1921 d’Annunzio arriva a #GardoneRiviera. “Non appena il Vate ebbe messo piede nella villa di Cargnacco, ebbe… - BarbarellaLeoni : RT @vittoriale: Il 28 gennaio 1921 d’Annunzio arriva a #GardoneRiviera. “Non appena il Vate ebbe messo piede nella villa di Cargnacco, ebbe… -