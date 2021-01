Arrestato il figlio della coppia sparita a Bolzano il 4 gennaio | il buco nel suo alibi la sera della scomparsa

Leggi su open.online

È stato arrestato Benno Neumair, il figlio della coppia scomparsa lo scorso 4. Dopo aver passato la notte in procura assieme al suo avvocato, il trentenne è ora in stato di fermo accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Da giorni i sospetti degli inquirenti si erano concentrati sulla posizione dell'istruttore di fitness da quando era stato sentito come testimone. Diversi i punti contrastanti nella ricostruzione dei fatti raccontata da Benno Neumair, a cominciare da quella mezz'ora, tra le 21.32 e le 21.57, la scomparsa di Peter Neumair e Laura Perrelli, durante la quale il telefonino del trentenne era rimasto spento.