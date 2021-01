Armi, l'Italia blocca la vendita di bombe e missili ad Arabia e Emirati (Di venerdì 29 gennaio 2021) 'Vi annuncio che il governo ha revocato le autorizzazioni per l'esportazione di missili e bombe d'aereo verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti'. Lo ha scritto su Facebook Luigi Di Maio. Il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 29 gennaio 2021) 'Vi annuncio che il governo ha revocato le autorizzazioni per l'esportazione did'aereo verso l'Saudita e gliArabi Uniti'. Lo ha scritto su Facebook Luigi Di Maio. Il ...

