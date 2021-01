Arcuri sui vaccini fa il sovranista: sosteniamo quello italiano di Reithera e ce lo produciamo da soli (Di venerdì 29 gennaio 2021) Domenico Arcuri abbandona i toni trionfalistici sui vaccini e ammette che le cose non stanno andando bene. “Ci mancano – dice – almeno 300mila dosi di vaccino che avremmo dovuto ricevere e non abbiamo ricevuto”. Finora consegnate 2.319.135 dosi di vaccino Impossibile fare di più: ”Delle 2.319.135 dosi di vaccino che sono state consegnate alle nostre regioni, ne sono state somministrate circa il 73%. Più di questo non possono fare, se non mettendo a rischio la precauzionale dotazione di magazzino necessaria a somministrare le seconde dosi, che come vedete, visto che ogni giorno c’è una notizia peggiore di quella del giorno prima, è necessario che preservino. Pertanto più di questo la nostra macchina, con questa dotazione, con questi ritardi, con questi inadempimenti non può fare”. Anche Moderna taglia le consegne del 20% E le brutte notizie non ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Domenicoabbandona i toni trionfalistici suie ammette che le cose non stanno andando bene. “Ci mancano – dice – almeno 300mila dosi di vaccino che avremmo dovuto ricevere e non abbiamo ricevuto”. Finora consegnate 2.319.135 dosi di vaccino Impossibile fare di più: ”Delle 2.319.135 dosi di vaccino che sono state consegnate alle nostre regioni, ne sono state somministrate circa il 73%. Più di questo non possono fare, se non mettendo a rischio la precauzionale dotazione di magazzino necessaria a somministrare le seconde dosi, che come vedete, visto che ogni giorno c’è una notizia peggiore di quella del giorno prima, è necessario che preservino. Pertanto più di questo la nostra macchina, con questa dotazione, con questi ritardi, con questi inadempimenti non può fare”. Anche Moderna taglia le consegne del 20% E le brutte notizie non ...

