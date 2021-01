Arabia Saudita, schiaffo del Nyt al principe omaggiato da Renzi: arrogante (Di venerdì 29 gennaio 2021) Con un articolo sferzante e derisorio, il New York Time picchia duramente su Mohammed bin Salman il principe Saudita accusato di essere il mandante dell’omicidio del giornalista Khashogi e sul suo ultimo “stravagante” progetto chiamato The Line. Proprio mentre in Italia arrivano le imbarazzanti immagini di Renzi che si inchina con il suo goffo inglese scolastico a Mohammed bin Salman, durante la cosiddetta ‘Davos del Deserto‘ che si è tenuta a Riad, il Nyt frusta senza pietà il principe omaggiato con deferenza dall’ex-premier italiano. Il quotidiano definisce il progetto che sorgerà sulla costa nordoccidentale dell’Arabia Saudita a cui il principe è legatissimo e su cui sta scommettendo una montagna di soldi. Dovrebbe nascere una città a zero ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Con un articolo sferzante e derisorio, il New York Time picchia duramente su Mohammed bin Salman ilaccusato di essere il mandante dell’omicidio del giornalista Khashogi e sul suo ultimo “stravagante” progetto chiamato The Line. Proprio mentre in Italia arrivano le imbarazzanti immagini diche si inchina con il suo goffo inglese scolastico a Mohammed bin Salman, durante la cosiddetta ‘Davos del Deserto‘ che si è tenuta a Riad, il Nyt frusta senza pietà ilcon deferenza dall’ex-premier italiano. Il quotidiano definisce il progetto che sorgerà sulla costa nordoccidentale dell’a cui ilè legatissimo e su cui sta scommettendo una montagna di soldi. Dovrebbe nascere una città a zero ...

