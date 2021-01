Arabia Saudita, Renzi: “Mia viaggio a Riad usato come diversivo. Pronto a parlarne, ma dopo la crisi di governo” (Di venerdì 29 gennaio 2021) “L’Italia si sta giocando il futuro. La crisi deve decidere del Recovery plan, vaccini, scuole. Chi ha idee porta le idee al tavolo, chi non ne ha usa i diversivi, l’aggressione personale, la simpatia, il carattere”. Lo ha detto Matteo Renzi in un video pubblicato sui social, replicando alle critiche e alle accuse ricevute per la sua partecipazione in Arabia Saudita alla Future Investment Initiative, ribattezzato la Davos del deserto, in piena crisi di governo ed elogiando un Paese dove le violazioni dei diritti umani sono all’ordine del giorno . “Il diversivo di oggi è la conferenza internazionale a Riad. Prendo l’impegno di discutere con tutti i giornalisti in conferenza stampa dei miei incarichi internazionali, delle mie idee ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) “L’Italia si sta giocando il futuro. Ladeve decidere del Recovery plan, vaccini, scuole. Chi ha idee porta le idee al tavolo, chi non ne ha usa i diversivi, l’aggressione personale, la simpatia, il carattere”. Lo ha detto Matteoin un video pubblicato sui social, replicando alle critiche e alle accuse ricevute per la sua partecipazione inalla Future Investment Initiative, ribattezzato la Davos del deserto, in pienadied elogiando un Paese dove le violazioni dei diritti umani sono all’ordine del giorno . “Ildi oggi è la conferenza internazionale a. Prendo l’impegno di discutere con tutti i giornalisti in conferenza stampa dei miei incarichi internazionali, delle mie idee ...

