Arabia Saudita | M5s attacca Renzi | “Può ricevere compensi da stato estero?”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA – “Ho presentato un’interrogazione al Governo per sapere come sia possibile che il leader di un partito che fino a pochi giorni fa esprimeva ministri e sottosegretari possa al contempo ricevere compensi da uno Stato straniero“. Queste le parole di Pino Cabras (M5S), vicepresidente della Commissione Esteri alla Camera.

'Vi annuncio che il governo ha revocato le autorizzazioni per l'esportazione di missili e bombe d'aereo verso l'e gli Emirati Arabi Uniti'. Lo ha scritto su Facebook Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri ha poi aggiunto che si tratta di 'un atto che ritenevamo doveroso, un chiaro messaggio di ...Oggi vi annuncio che il Governo ha revocato le autorizzazioni in corso per l'esportazione di missili e bombe d'aereo verso l'e gli Emirati Arabi Uniti . Un atto che ritenevamo doveroso,...Ecco il video Matteo Renzi e il principe Mohammed bin Salman a dialogo in un incontro tenutosi alla “Davos del Deserto”: leader di Italia Viva nella bufera per gli elogi destinati al futuro re ...Roma, 29 gen (Adnkronos) - "Dando corso alla Risoluzione della Commissione Esteri della Camera, il Governo ha revocato le esportazioni di armi verso Arabia Saudita e Emirati. Un contributo concreto a ...