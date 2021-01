Antonella Elia: «Io Maleficent? Solo in tv» (Di venerdì 29 gennaio 2021) Non è cattiva, è che la disegnano così. Antonella Elia senza trucco né tacchi, ma con i pantaloni di velluto e gli occhiali, sembra una ragazzina esile. Non ha niente della Maleficent che tiene banco al Grande Fratello Vip, grondante cattiveria. E che, dietro il vetro della glass room, ha detto a Samantha De Grenet che all'apice della carriera era arrivata a essere la reginetta del gorgonzola e ora, cedendo al peso dell'età, si stava ingrassando. Eva contro Eva. Parole sbagliate che hanno travolto la showgirl torinese, soprattuto quando l'altra ha confessato di essere ingrassata a causa di un tumore. A questo punto Antonella ha ribattuto che non ne sapeva nulla e anzi ben conosce il dolore della malattia, avendolo provato lei stessa. Poteva finire qui, ma così non è stato. Come racconta in esclusiva a Panorama l'opinionista del Grande ... Leggi su panorama (Di venerdì 29 gennaio 2021) Non è cattiva, è che la disegnano così.senza trucco né tacchi, ma con i pantaloni di velluto e gli occhiali, sembra una ragazzina esile. Non ha niente della Maleficent che tiene banco al Grande Fratello Vip, grondante cattiveria. E che, dietro il vetro della glass room, ha detto a Samantha De Grenet che all'apice della carriera era arrivata a essere la reginetta del gorgonzola e ora, cedendo al peso dell'età, si stava ingrassando. Eva contro Eva. Parole sbagliate che hanno travolto la showgirl torinese, soprattuto quando l'altra ha confessato di essere ingrassata a causa di un tumore. A questo puntoha ribattuto che non ne sapeva nulla e anzi ben conosce il dolore della malattia, avendolo provato lei stessa. Poteva finire qui, ma così non è stato. Come racconta in esclusiva a Panorama l'opinionista del Grande ...

