Antonella Elia ha avuto un tumore: “Sono squadrata, una mutilazione che mi ha segnato” (FOTO) (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nel corso di una recente intervista con Panorama, Antonella Elia si è messa a nudo ed ha svelato, per la prima volta, di aver avuto un tumore. Correva l’anno 2016 quando la showgirl apprese di essersi ammalata e da quel momento è cominciato il calvario. La donna ha deciso di parlarne in seguito a tutto il polverone che si è sollevato dopo la lite con Samantha De Grenet. In tale occasione, Antonella si era lasciata sfuggire di aver passato anche lei ciò che aveva passato la sua interlocutrice. Sul web, però, è stata accusata di essere bugiarda. Per tale ragione, ha deciso di raccontare tutto. Antonella parla del tumore Antonella Elia ha svelato di aver avuto un tumore al seno nel 2016. Si tratta di un ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nel corso di una recente intervista con Panorama,si è messa a nudo ed ha svelato, per la prima volta, di averun. Correva l’anno 2016 quando la showgirl apprese di essersi ammalata e da quel momento è cominciato il calvario. La donna ha deciso di parlarne in seguito a tutto il polverone che si è sollevato dopo la lite con Samantha De Grenet. In tale occasione,si era lasciata sfuggire di aver passato anche lei ciò che aveva passato la sua interlocutrice. Sul web, però, è stata accusata di essere bugiarda. Per tale ragione, ha deciso di raccontare tutto.parla delha svelato di averunal seno nel 2016. Si tratta di un ...

Antonella Elia senza filtri: “Sono segnata per sempre”, l’amara confessione

Antonella Elia ha deciso di mettere a nudo tutte le sue fragilità. Ecco cosa ha dichiarato la showgirl in una recente intervista.

Antonella Elia ha deciso di mettere a nudo tutte le sue fragilità. Ecco cosa ha dichiarato la showgirl in una recente intervista.