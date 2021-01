Anticipazioni Il Segreto | Francisca Pronta ad Uccidere!

(Di venerdì 29 gennaio 2021)IlTrama Puntata Domenica 31 Gennaio 2021:punta un’arma contro Emilia. Marta incinta. Alicia è viva, ma…Il: Pablo ritorna con una importante verità, mentre Marta annuncia di essere in dolce attesa. Rosa e Adolfo sono molto turbati. Nonostante la paura, Alicia non è disposta ad arrendersi. Isabel riceve una visita inaspettata: quella del suo amante francese!punta un’arma contro… Emilia! Ritorni, notizie clamorose, intrighi, piani segreti, momenti di tensione, ma anche tanta speranza e tanto coraggio! Eccoci ad un nuovo appuntamento con leIl, sulla trama della puntata in onda Domenica 31 Gennaio 2021 che si preannuncia ricca di momenti clamorosi! Dagli spoiler si ...

GraceThatsAmore : @uominiedonne hahaha il segreto di pulcinella! la volpina della De Filippi vuole spingere il sito a svelare la font… - redazionetvsoap : Per lui finisce bene? Vedremo, ecco le #anticipazioni de #IlSegreto - tuttopuntotv : Il Segreto, anticipazioni 31 gennaio: Francisca punta un arma contro Emilia #ilsegreto #anticipazioni - infoitcultura : Il Segreto, anticipazioni di domenica 31 gennaio: spoiler nuova puntata | LaNostraTv - infoitcultura : Il Segreto, anticipazioni oggi 27 gennaio: la scoperta di Angustias -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Segreto

Si conclude la prima settimana in daytime di Daydreamer. Ecco cosa vedremo nella puntata di oggi: Osaman sarà circondato dalle fan, e Leyla ...Nel corso delle puntate che andranno in onda prossima settimana, le tensioni aumentano per i vicini di Acacias 38, in particolare per l'Alvarez Hermoso e la giovane Cinta ...