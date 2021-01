Anticipazioni C’è posta per te, puntata del 30 gennaio: tante emozioni e due ospiti pazzeschi (Di sabato 30 gennaio 2021) Cosa ci aspetta nella quarta puntata di C’è posta per te, in onda sabato 30 gennaio su Canale 5: ospiti imperdibili, una valanga di emozioni. C’è posta per te è arrivato alla sua quarta puntata: ogni settimana la trasmissione di Maria De Filippi acquista una miriade di consensi e si conferma regina indiscussa della prima L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 30 gennaio 2021) Cosa ci aspetta nella quartadi C’èper te, in onda sabato 30su Canale 5:imperdibili, una valanga di. C’èper te è arrivato alla sua quarta: ogni settimana la trasmissione di Maria De Filippi acquista una miriade di consensi e si conferma regina indiscussa della prima L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

RobertaFar2 : Vabbe dalle anticipazioni, a parte il confronto con Tommaso, non c'è moltp sembrerebbe #PRELEMI - Tony969696 : RT @valerio_91_: Dalle anticipazioni si prospetta una puntata horror del #GFvip. Per fortuna che stasera c'è anche Milly #IlCantanteMascher… - valerio_91_ : Dalle anticipazioni si prospetta una puntata horror del #GFvip. Per fortuna che stasera c'è anche Milly #IlCantanteMascherato - chicacansadaa : dalle anticipazioni una puntata più scandalosa non c’è stata ???? #tzvip - Notiziedi_it : C’è Posta per te 2021, anticipazioni e ospiti 30 gennaio: arriva Gianni Morandi e Zaniolo -