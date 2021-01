Anticipazioni ‘Amici 20’ del 29 01 2021 | clamorosa eliminazione | giudizio sospeso per un ballerino

Leggi su isaechia

(Di venerdì 29 gennaio 2021) È appena terminata la registrazione di una nuova puntata di Amici 20. La pagina Amici News ce ne ha fornito le prime, alcune anche clamorose: Arianna Gianfelici è stata eliminata. Arianna ha cantato nella sfida Piccolo grande amore e Torna a casa. Anche la sfidante Elisabetta ha cantato Torna a casa. Evandro Ciaccia non è andato in sfida, è stata rimandata alla prossima puntata. La scelta di mandare in sfida alla prossima settimana Evandro è stata decisa dalla produzione, non si sa quindi il reale motivo. Maria De Filippi ha fatto mettere tutti i ballerini seduti sulla sedia a centro studio e ha fatto guardare un video dove si vedeva che facevano lezione di classico male e avevano sonno, allora Alessandra Celentano prende un provvedimento e sospende la maglia a Tommaso Stanzani mentre Veronica Peparini e Lorella Cuccarini non la sospendono a ...