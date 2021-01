Annunciato DreamWorks Spirit La Grande Avventura di Lucky!

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Bandai Namco e Outright Games hanno svelato, tramite comunicato stampa, il primo videogioco dedicato al franchise didal titoloLadiBandai Namco Entertainment, Outright Games e Universal Games hanno diramato, nelle scorse ore, un comunicato stampa per svelare ufficialmente il primo videogioco ambientato nel mondo del franchise didi. Il gioco, che ha come sottotitolo ladi, sarà disponibile nell’estate di quest’anno su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One (solo in versione digitale in Italia) e PC (anche qui solo digitale). Il titolo è ispirato al prossimo film di, ...