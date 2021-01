Anniversari - Quattroruote festeggia 65 anni | inviateci la foto della vostra collezione

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Quello in edicola è un numero oltremodo speciale:, infatti, 65dalla sua prima uscita. Era il febbraio 1956 e in copertina appariva la prima Alfa Romeo Giulietta. Il prezzo, 300 lire, solo a dirlo rende l'idea del tempo passato. Eppure, a qualcuno di voi sembrerà ieri: scherzipassione. Come quella di Eugenio, che nella vita dinon ne ha perso nemmeno uno, allegati compresi, realizzando un'immensa. E come tanti altri fedelissimi di ogni età, grazie ai quali la nostra rivista continua a vivere e a rinnovarsi, ancorata ai principi che l'hanno fondata. Scriveteci. Per celebrare il sessantacinquesimoo dici rivolgiamo proprio a voi, che in questi ...