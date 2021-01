Anne Hathaway e Jared Leto star della serie WeCrashed (Di venerdì 29 gennaio 2021) I premi Oscar Anne Hathaway e Jared Leto saranno tra i protagonisti della serie WeCrashed, un progetto destinato ad Apple TV+. Anne Hathaway e Jared Leto saranno i protagonisti di WeCrashed, una nuova serie limitata, basata su un popolare podcast, che verrà prodotta per Apple TV+. Il progetto è infatti ispirato ai contenuti proposti da We Crashed: The Rise and Fall of WeWork ed è stato creato da Lee Eisenberg e Drew Crevello. I premi Oscar Anne Hathaway e Jared Leto saranno coinvolti come star e produttori esecutivi. Alla regia ci saranno John Requa e Glenn Ficarra, già dietro la ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 29 gennaio 2021) I premi Oscarsaranno tra i protagonisti, un progetto destinato ad Apple TV+.saranno i protagonisti di, una nuovalimitata, basata su un popolare podcast, che verrà prodotta per Apple TV+. Il progetto è infatti ispirato ai contenuti proposti da We Crashed: The Rise and Fall of WeWork ed è stato creato da Lee Eisenberg e Drew Crevello. I premi Oscarsaranno coinvolti comee produttori esecutivi. Alla regia ci saranno John Requa e Glenn Ficarra, già dietro la ...

