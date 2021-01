Animal Crossing New Horizons: Mr Resetti, l'amata-odiata talpa dei giochi classici, torna col nuovo update (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il free update 1.7.0 di Animal Crossing: New Horizons porta con sé alcune novità: tra queste il ritorno dell'amato Mr Resetti, anche se in modo inaspettato. Gli appassionati di vecchia data del titolo Nintendo sicuramente ricorderanno Mr Resetti, il personaggio ideato da Nintendo per "rimproverare" i giocatori che resettavano la partita quando qualcosa non andava per il verso giusto. La bizzarra ed esilarante talpa non è stata considerata per il cast di personaggi di New Horizons, principalmente perché, data la presenza dell'autosave, non avrebbe avuto modo di splendere nel suo ruolo distintivo. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il free1.7.0 di: Newporta con sé alcune novità: tra queste il ritorno dell'amato Mr, anche se in modo inaspettato. Gli appassionati di vecchia data del titolo Nintendo sicuramente ricorderanno Mr, il personaggio ideato da Nintendo per "rimproverare" i giocatori che resettavano la partita quando qualcosa non andava per il verso giusto. La bizzarra ed esilarantenon è stata considerata per il cast di personaggi di New, principalmente perché, data la presenza dell'autosave, non avrebbe avuto modo di splendere nel suo ruolo distintivo. Leggi altro...

NintendoItalia : Il Sanrio Collaboration Pack di Animal Crossing, che include sei carte amiibo compatibili con… - succhett0 : ma sul twitter c'è qualcuno che ha animal crossing new horizon? vi prego cagatemi - DEBBYBRUNO : questa pecorella è presa da Animal Crossing #IlCantanteMascherato - alessandraakolb : ma siamo in animal crossing? #IlCantanteMascherato - Infinity_999 : RT @mattpuricelli: Quindici regioni in zona gialla. Dai che anche quest’anno a marzo giochiamo ad Animal Crossing per diciotto ore al giorn… -