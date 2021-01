Andy Murray s’è iscritto ad un torneo di tennis a Biella (Di venerdì 29 gennaio 2021) Doveva giocare in Australia, gli Australian Open. Invece giocherà a Biella, in Italia, un Challenger. E al tennis Lab Biella, il circolo che organizza il torneo, ancora non ci credono. Una positività al Covid ha cambiato i piani del 33enne campione scozzese, oggi numero 123 Atp dopo una serie di gravi problemi fisici che l’hanno portato ad annunciare il ritiro, poi scongiurato. L’impossibilità di volare in Australia per giocare il Grande Slam ha costretto Murray a rivedere i suoi programmi. Che ora – evidentemente – prevedono la ripartenza da un piccolo torneo in Piemonte: il primo dei due consecutivi organizzati a febbraio a Biella al tennis Lab Biella. I giornali locali parlano di “colpo di fortuna” per l’evento biellese, “che però ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 gennaio 2021) Doveva giocare in Australia, gli Australian Open. Invece giocherà a, in Italia, un Challenger. E alLab, il circolo che organizza il, ancora non ci credono. Una positività al Covid ha cambiato i piani del 33enne campione scozzese, oggi numero 123 Atp dopo una serie di gravi problemi fisici che l’hanno portato ad annunciare il ritiro, poi scongiurato. L’impossibilità di volare in Australia per giocare il Grande Slam ha costrettoa rivedere i suoi programmi. Che ora – evidentemente – prevedono la ripartenza da un piccoloin Piemonte: il primo dei due consecutivi organizzati a febbraio aalLab. I giornali locali parlano di “colpo di fortuna” per l’evento biellese, “che però ...

napolista : Andy Murray s'è iscritto ad un torneo di tennis a Biella Doveva giocare gli Australian Open e invece l'impossibilit… - StampaBiella : Tennis, un baronetto in via Liguria: Andy Murray riparte da Biella - fabriziodomini5 : Tennis, un baronetto in via Liguria: Andy Murray riparte da Biella - CorriereTorino : Anche Andy Murray nel Challenger 125 di Biella - LaStampa : Tennis, un baronetto in via Liguria: Andy Murray riparte da Biella -