Andrea Zelletta, un gesto davvero forte per Pierpaolo Pretelli al GF Vip: “Ho deciso così” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Manca ancora un mese alla puntata decisiva del GF Vip e ora si aspetta di scoprire il primo finalista maschio di questa lunghissima edizione. Dopo Dayane Mello, che lunedì scorso si è assicurata un posto sicuro al rush finale, nella scorsa puntata Alfonso Signorini ha aperto un nuovo televoto. Andrea Zelletta è stato nominato come primo finalista maschio del GF Vip 2020 e la prima a non prenderla bene è stata Antonella Elia, che dallo studio ha ribattuto che “arrivano in finale quelli che non si espongono, gli equilibristi. Ti hanno scelto per la finale e tu puoi addirittura vincere”. “Allora ti dico evviva il comodino”, la risposta dell’ex tronista di Uomini e Donne. Ma Andrea non è l’unico concorrente maschio candidato alla finale. (Continua dopo la foto) L’altro nome è stato fatto dagli stessi vipponi e dalla prima finalista donna, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Manca ancora un mese alla puntata decisiva del GF Vip e ora si aspetta di scoprire il primo finalista maschio di questa lunghissima edizione. Dopo Dayane Mello, che lunedì scorso si è assicurata un posto sicuro al rush finale, nella scorsa puntata Alfonso Signorini ha aperto un nuovo televoto.è stato nominato come primo finalista maschio del GF Vip 2020 e la prima a non prenderla bene è stata Antonella Elia, che dallo studio ha ribattuto che “arrivano in finale quelli che non si espongono, gli equilibristi. Ti hanno scelto per la finale e tu puoi addirittura vincere”. “Allora ti dico evviva il comodino”, la risposta dell’ex tronista di Uomini e Donne. Manon è l’unico concorrente maschio candidato alla finale. (Continua dopo la foto) L’altro nome è stato fatto dagli stessi vipponi e dalla prima finalista donna, ...

EleSampa : RT @oocgfvip5: Andrea Zelletta nero con Giulia perché con la litigata gli hanno ridotto il tempo per il blocco sul finalista: "mo domani 18… - r3dhead_ : RT @_Ecl1pse_00: Cioè, Andrea Zelletta, colui che è sempre stato considerato comodino, ha avuto la capacità di creare l'alleanza tra Zorzan… - edefsjk : RT @sarchi00: Per adesso Pierbau 51% e Zelletta 49% quindi VOTATE Andrea! #gregorelli #rosmello #rosiners #estreghetta #tzvip #sovip - sarchi00 : Per adesso Pierbau 51% e Zelletta 49% quindi VOTATE Andrea! #gregorelli #rosmello #rosiners #estreghetta #tzvip… - alevale91 : @Dandelion996 Ecco.. La foto che hai messo dimostra chi erano gli amici.. Pier nn c'è.. Quindi che tradimento?? E c…

