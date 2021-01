Andrea Crisanti | “Per toglierci la mascherina ci vorranno due anni”

Leggi su tpi

(Di venerdì 29 gennaio 2021) ??????: “Perlacidue” “Psicologicamente l’anno peggiore sarà questo. Abbiamo la speranza dei vaccini ma è una speranza frustrata, perché sarà difficile vaccinare tutti. Sarà un attimo di attesa, in cui bisognerà mettere in campo un piano gigantesco, la cui attuazione non è facile. La? Ciun paio d’per potercela togliere. Perché non sappiamo se chi è vaccinato è in grado di trasmettere: diciamo un anno per essere più ottimisti”, cosìintervistato da Corrado Formigli nel corso del programma “Piazza Pulita”. Leggi anche: 1.: “Estate 2021 al mare? Non se ne parla, dobbiamo essere più cauti” / 2. Covid, dieci ...