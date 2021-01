Ancora ci sono consiglieri comunali della Lega che usano FB per dire «gli ebrei non meritano attenzione»? (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il premio “post da buongiornissimo kaffèè” consegnato in occasione della Giornata della Memoria 2021 va al consigliere della Lega di Biella Franco Mino. Quest’ultimo, pensando di esprimere un pensiero profondissimo relativamente al giorno che tradizionalmente è dedicato alla memoria dell’Olocausto, ha affermato candidamente: «È per questo che sin dal 1967 a chi mi parlava di cosa avevano fatto ai poveri ebrei, rispondevo che non meritavano in quel momento, chi ora era sopravvissuto o attualmente ebreo la mia attenzione». LEGGI ANCHE > Anche Giovanni Toti condanna i consiglieri che hanno fatto il saluto romano a Cogelato Franco Mino e il post sugli ebrei che lo ha portato alle dimissioni Come conseguenza a questo post, decisamente infelice e ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il premio “post da buongiornissimo kaffèè” consegnato in occasioneGiornataMemoria 2021 va al consiglieredi Biella Franco Mino. Quest’ultimo, pensando di esprimere un pensiero profondissimo relativamente al giorno che tradizionalmente è dedicato alla memoria dell’Olocausto, ha affermato candidamente: «È per questo che sin dal 1967 a chi mi parlava di cosa avevano fatto ai poveri, rispondevo che non meritavano in quel momento, chi ora era sopravvissuto o attualmente ebreo la mia». LEGGI ANCHE > Anche Giovanni Toti condanna iche hanno fatto il saluto romano a Cogelato Franco Mino e il post sugliche lo ha portato alle dimissioni Come conseguenza a questo post, decisamente infelice e ...

