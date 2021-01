Anche la provincia | nel suo piccolo | comincia ad assaporare il delivery

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Ristoranti chiusi e liste dicome se piovesse, ma per lo più valide se si vive a Milano e hinterlan, Roma e in qualche altra grande città del Centro-Nord. Per chi vive ino, peggio, al Sud, le opzioni sono scarse e poco documentate. Il nodo della consegna a domicilio in città è la conservazione del cibo. Il packaging è diventato non più mezzo di soccorso ma predicato dello svolgimento del tema “cena gourmet a casa”. Non sempre supera lo stress test della consegna a lungo raggio. I corrieri stanno facendo del loro meglio per offrire soluzioni performanti al giusto prezzo, ma il gioco non vale ancora la candela. Tuttavia qualcuno ci sta provando, a portarci alla tavola nazionale delle ghiottonerie. Tra shop d’autore e cene da rigenerare (o ready to cook, come le box Foodbeats), ecco cosa farsi arrivare a casa per non sentire troppa ...