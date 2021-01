Anche il vaccino AstraZeneca ha ricevuto il via libera in Europa (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il vaccino anti Covid-19 sviluppato dall’università di Oxford, dall’Irbm di Pomezia e da AstraZeneca, già approvato e usato nel Regno Unito, ha appena ottenuto parere positivo per un’autorizzazione all’uso in emergenza da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema). Dopo il vaccino di Pfizer-Biontech e di Moderna, oggi è il suo turno e potrà passare alla commercializzazione in Europa e in Italia, ovviamente non appena disponibile. La notizia arriva all’indomani della polemica e del botta e risposta dai toni accesi fra la Commissione europea e la casa farmaceutica AstraZeneca, sul tema del taglio delle dosi all’Europa annunciata dall’azienda. La notizia del via libera arriva lo stesso giorno della pubblicazione del contratto (redatto delle informazioni sensibili) ... Leggi su wired (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilanti Covid-19 sviluppato dall’università di Oxford, dall’Irbm di Pomezia e da, già approvato e usato nel Regno Unito, ha appena ottenuto parere positivo per un’autorizzazione all’uso in emergenza da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema). Dopo ildi Pfizer-Biontech e di Moderna, oggi è il suo turno e potrà passare alla commercializzazione ine in Italia, ovviamente non appena disponibile. La notizia arriva all’indomani della polemica e del botta e risposta dai toni accesi fra la Commissione europea e la casa farmaceutica, sul tema del taglio delle dosi all’annunciata dall’azienda. La notizia del viaarriva lo stesso giorno della pubblicazione del contratto (redatto delle informazioni sensibili) ...

