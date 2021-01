Anche il vaccino anti-Covid di Johnson & Johnson sembra funzionare (con una sola dose) (Di venerdì 29 gennaio 2021) (foto: Paul Biris/Getty Images)La notizia migliore è che sembra funzionare con una sola dose. Si tratta del vaccino contro Covid-19 JNJ-78436735 prodotto dalla multinazionale americana Johnson & Johnson, tramite la loro filiale Janssen, che ha appena reso noti i risultati preliminari della sperimentazione di fase 3 per quanto riguarda la prevenzione di forme gravi e moderate, comunicando un 72% di efficacia negli Stati Uniti, ma un 66% nel trial mondiale su tre continenti e più varianti e un 57% in Sudafrica, dove sta circolando una variante più contagiosa del coronavirus e che quindi potrebbe comportare qualche perplessità. Questi risultati devono ancora essere pubblicati su una ... Leggi su wired (Di venerdì 29 gennaio 2021) (foto: Paul Biris/Getty Images)La notizia migliore è checon una. Si tratta delcontro-19 JNJ-78436735 prodotto dalla multinazionale americana, tramite la loro filiale Janssen, che ha appena reso noti i risultati preliminari della sperimentazione di fase 3 per quanto riguarda la prevenzione di forme gravi e moderate, comunicando un 72% di efficacia negli Stati Uniti, ma un 66% nel trial mondiale su tre continenti e più varie un 57% in Sudafrica, dove sta circolando una variante più contagiosa del coronavirus e che quindi potrebbe comportare qualche perplessità. Questi risultati devono ancora essere pubblicati su una ...

RobertoBurioni : Ottima notizia. Dopo milioni di dosi somministrate (due anche a me) l'EMA conferma la sicurezza del vaccino Pfizer/… - TgLa7 : #Vaccino, #Arcuri: anche #Moderna ha annunciato taglio 20% dosi - fattoquotidiano : Astrazenca, pubblicato il contratto. Azienda dichiarò che non aveva altri obblighi e che si impegnava a produrre va… - maustron9er : RT @RobertoBurioni: Ottima notizia. Dopo milioni di dosi somministrate (due anche a me) l'EMA conferma la sicurezza del vaccino Pfizer/BioN… - Lefthanded08 : RT @ITdominoIT: Preparatevi #covidioti, questa è la vostra vita futura. Avete accettato le #mascherine, il distanziamento, i tamponi fasull… -