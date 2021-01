Anche Burioni si vaccina: «Ho ricevuto seconda dose. Stavo peggio dopo una partita di tennis» (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nel giorno dell’ok dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) al vaccino anti-Coronavirus di AstraZeneca arriva Anche il personalissimo ok di Roberto Burioni al vaccino Pfizer-BioNTech. Il virologo infatti ha ricevuto Anche la seconda dose del vaccino e, stando a quando scrive su Twitter, non ha accusato gravi complicazioni. «dopo la seconda dose male al braccio, lieve mal di tesa, dolori muscolari ma 15 giorni fa dopo un’incauta partita a tennis Stavo molto peggio», scrive Burioni. January 29, 2021 Ieri, 28 gennaio, in un comunicato l’Ema aveva confermato la sicurezza ed affidabilità del vaccino dopo circa 2 ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nel giorno dell’ok dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) al vaccino anti-Coronavirus di AstraZeneca arrivail personalissimo ok di Robertoal vaccino Pfizer-BioNTech. Il virologo infatti haladel vaccino e, stando a quando scrive su Twitter, non ha accusato gravi complicazioni. «lamale al braccio, lieve mal di tesa, dolori muscolari ma 15 giorni faun’incautamolto», scrive. January 29, 2021 Ieri, 28 gennaio, in un comunicato l’Ema aveva confermato la sicurezza ed affidabilità del vaccinocirca 2 ...

