'Amici 20', altro flirt nella scuola tra due allievi? Il video (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il percorso degli allievi della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi sembra delinearsi e le prime amicizia e i primi amori hanno già cominciato a far sognare i numerosissimi fan del talent. Dopo Giulia Stabile e Sangiovanni e Martina Miliddi e Aka7even – che al momento per scelta della ballerina sono in pausa di riflessione – sembra esserci del tenero tra la ballerina Rosa Di Grazia e il cantautore Deddy. Già i due sono sembrati molto complici durante la messa in onda dei vari daytime e ad aumentare in qualche modo i sospetti era stato lo sfogo che la ballerina aveva avuto subito dopo una sfida proprio con Deddy, durante il quale si erano scambiati anche dei gesti di affetto. A dar adito ancora di più a questa possibilità è stato un abbraccio che i due si sono scambiati a letto, che non è passato inosservato ne alle telecamere ne tanto meno ai ...

