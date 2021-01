America’s Cup 2021: la guida completa. Calendario, tv, favoriti, risultati. Luna Rossa avanti 2-0 in semifinale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ci siamo. Il momento tanto atteso è arrivato. La America’s Cup 2021 sta per iniziare, il trofeo sportivo più antico al mondo sta per essere nuovamente messo in palio. Venerdì 15 gennaio incomincerà la Prada Cup, ovvero la competizione che designerà chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel match race per il trofeo della ribattezzata vecchia brocca. Luna Rossa è pronta ad affrontare i britannici di Ineos Uk e gli statunitensi di American Magic: l’obiettivo è la vittoria, per poi giocarsi tutto contro i neozelandesi, padroni di casa nella baia di Auckland. Prada Cup dal 15 gennaio al 22 febbraio (doppio round robin, semifinale, finale), poi America’s Cup dal 6 al 15 marzo. OA Sport vi propone una guida completa per sapere tutto sulla ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ci siamo. Il momento tanto atteso è arrivato. LaCupsta per iniziare, il trofeo sportivo più antico al mondo sta per essere nuovamente messo in palio. Venerdì 15 gennaio incomincerà la Prada Cup, ovvero la competizione che designerà chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel match race per il trofeo della ribattezzata vecchia brocca.è pronta ad affrontare i britannici di Ineos Uk e gli statunitensi di American Magic: l’obiettivo è la vittoria, per poi giocarsi tutto contro i neozelandesi, padroni di casa nella baia di Auckland. Prada Cup dal 15 gennaio al 22 febbraio (doppio round robin,, finale), poiCup dal 6 al 15 marzo. OA Sport vi propone unaper sapere tutto sulla ...

