American Magic | record di velocità spaventoso | sfiorati i 100 km h! Ma vince Luna Rossa – VIDEO

(Di venerdì 29 gennaio 2021)ha scritto una pagina di storia della vela durante la semifinale di Prada Cup. In occasione della seconda regata, andata in scena questa notte nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), gli statunitensi hanno infatti toccato laper una barca a vela: Patriot ha infatti avuto un picco di addirittura 53,51 nodi, ovvero 97,73 km/h. L’imbarcazione timonata da Dean Barker si è esaltata e ha sfiorato il mitologico muro dei cento all’ora, sfruttando al meglio le forti raffiche di vento (si è regatato tra i 16 e i 20 nodi). Stiamo parlando indubbiamente di un risultato storico, ma che non è servito davvero a nulla al team a stelle e strisce, tramortito dall’onda d’urto dinel Golfo di Hauraki. L’imbarcazione italiana, infatti, ha letteralmente dominato ...

American Magic ha rischiato una clamorosa scuffia durante la semifinale della Prada Cup. In occasione di gara-2 contro Luna Rossa, gli statunitensi non hanno virato brillantemente all'ultimo gate di b ...Una vittoria decisamente agevole e mai in discussione per l’imbarcazione italiana, scattata subito avanti con una buona partenza. La seconda regata in corso ...