Amazon Video di Febbraio , ecco le serie e film annunciati (Di sabato 30 gennaio 2021) Le anticipazioni Le anticipazioni su Amazon Prime Video di Febbraio 2021Pochi giorni fa sono state annunciate le novità in arrivo sulla piattaforma Amazon Prime Video previste per il mese di Febbraio. Tra le tante novità avremo delle produzioni originali: Soulmates, Tutta colpa di Freud, Anna, Il caso Pantani, e tanto altro ancora. Avremo l'opportunità di riviere le prime 11 stagioni di The Big Bang Theory, e anche recuperare un cult degli anni '90 Xena: la principessa guerriera. Amazon Video Febbraio: Soulmates e tante produzioni originali Soulmates, serie tv ambientata tra 15 anniSoulmates si presenta come una serie ambientata nel futuro, 15 anni dal 2021. Una scoperta ...

