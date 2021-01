Altra mazzata al piano sui vaccini | Arcuri | «Anche Moderna taglia del 20% | così la vaccinazione di massa è molto difficile» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo Pfizer e Astrazeneca, è la volta di. L’azienda produttrice del vaccino anti Covid annuncia un taglio nelle consegne del vaccino del 20%. Ad riferirlo in conferenza stampa è il Commissario per l’emergenza Domenico: «Il nostro stupore, la nostra preoccupazione e il nostro sconforto aumentano, ormai quasi ogni giorno le previsioni subiscono una rettifica». Nella settimana del 9 febbraio arriveranno 132 mila invece che 166 mila. Solo pochi giorni fa Astrazeneca aveva annunciato la riduzione del 60% di fornitura in meno, ancora prima i ritardi di Pfizer, oltre il 30%, avevano provocato rallentamenti in tutte le Regioni d’Italia. A questo proposito il commissarioha comunicato la cifra preoccupante di «300 milioni di dosi» attualmente mancanti per la campagna vaccinale italiana. «Le avremmo dovuto ricevere ma ...