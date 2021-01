Allineare il Recovery plan italiano alla guida europea

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Da più parti si sottolinea che l’uscita dcrisi di governo andrebbe ricercata in una chiara scelta europeista e nella definizione di un Piano nazionale per l’impiego delle risorse di Next Generation Eu efficace per uscire dcrisi. I due aspetti - europeismo ed efficacia del piano nazionale - sono in realtà inscindibilmente connessi. Il progetto europeo Next Generation EU promuove, infatti, misure indispensabili all’Italia sia per la qualità della sua ripresa, sia per la sua resilienza: per affrontare in modo adeguato la crisi in corso ed essere meno vulnerabile di fronte a quelle che minacciano il nostro futuro. Va, inoltre, tenuto ben presente che l’accesso alle ingenti risorse di Next Generation EU non è automatico, ma vincolato e subordinato al rispetto di condizioni che saranno sottoposteverifica della ...