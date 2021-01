Allarme di Arcuri | ' Moderna taglia i vaccini del 20% | ce ne mancano almeno 300mila'

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Caos , dopo e anche annuncia un taglio nelle consegne delle dosi. 'ci ha appena informato che per la settimana dell'9 febbraio delle previste 166mila dosi ne consegnerà 132mila, il 20% in meno'...

Notiziedi_it : Vaccini, allarme di Arcuri: «Moderna taglia le dosi del 20%, ce ne mancano almeno 300mila» - _GLB_M_ : Arcuri oramai è un mago del pallottoliere! Vaccini, allarme di Arcuri: «Moderna taglia le dosi del 20%, ce ne manc… - infoitinterno : Vaccini, allarme di Arcuri: «Moderna taglia le dosi del 20%, ce ne mancano almeno 300mila» - Tele_Nicosia : Vaccino Covid, allarme Arcuri: 'Mancano 300mila dosi' - StefaniaFalone : Vaccini, allarme di Arcuri: «Moderna taglia le dosi del 20%, ce ne mancano almeno 300mila» -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Arcuri

Vaccino anti Covid, l'allarme di Arcuri. Dopo Pfizer e Astrazeneca, anche Moderna ha annunciato un taglio nelle consegne di vaccino. A riferirlo è il Commissario per l'emergenza coronavirus, Domenico ...ITALIA - Attenzione rivolta alla questione vaccino anti-Covid. C'è tensione nell'aria per gli ultimi risvolti in merito alla distribuzione: la questione ...