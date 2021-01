Albano lapidario sul conduttore | parole che fanno riflettere

Leggi su kronic

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Restano ancora accese le polemiche sul ‘Festival di Sanremo’, e cosi a bacchettare Amadeus ci ha pensato anchee Romina (GettyImages)Tiene banco in queste ore quello che sarà il futuro del ‘Festival di Sanremo’. In un periodo molto difficile come quello che stiamo vivendo, anche uno degli eventi più importanti dello spettacolo italiano sta avendo serie problematiche organizzative. Il tutto, ovviamente, legato al progredire della Pandemia che resta il problema principale anche nel nostro paese. Dopo un’iniziale segnale di fiducia, che aveva visto la macchina organizzativa andare avanti, fino ad arrivare anche a delle date fissate per la rassegna canora, tutto sembra poter andare alla deriva in breve tempo. Leggi qui —> Amadeus dopo le accuse: zittisce tutti in grande stile Leggi qui —> “Mi vedrei in coppia con…”, ...