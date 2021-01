Alba Parietti, il racconto su Francesco Oppini “gli hanno fracassato la mandibola” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alba Parietti, l’orribile storia del figlio Francesco Oppini, “è stato pestato a sangue” l’ex concorrente del Gf Vip ha subito un’aggressione ed ha riportato dei seri danni fisici e psicologici, ecco il drammatico racconto di sua madre Il tristissimo racconto di Alba Parietti a Storie Italiane, programma televisivo della Rai condotto da Eleonora Daniele, Alba L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 29 gennaio 2021), l’orribile storia del figlio, “è stato pestato a sangue” l’ex concorrente del Gf Vip ha subito un’aggressione ed ha riportato dei seri danni fisici e psicologici, ecco il drammaticodi sua madre Il tristissimodia Storie Italiane, programma televisivo della Rai condotto da Eleonora Daniele,L'articolo proviene da Leggilo.org.

