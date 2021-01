Alba Parietti fuori di se alimenta la polemica: “Lo avrei voluto strangolare..” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Continua la polemica a distanza tra Alba Parietti e Maria Teresa Ruta, l’ultimo episodio nuovamente attraverso i social. Alba Parietti (GettyImages)Dalla casa del ‘Grande Fratello Vip’ continuano a nascere polemiche, in una delle edizioni più lunghe del programma. La fine, come annunciato da Alfonso Signorini nell’ultima puntata, arriverà il 28 febbraio, quando finalmente scopriremo chi sarà eletto vincitore dal pubblico. Gli inquilini, nel frattempo, continuano ad animare le vicende della casa più chiacchierata d’Italia, e sono tanti i dibattiti che si aprono anche a distanza. Proprio negli ultimi giorni si è aperta una nuova polemica che vede protagonista Maria Teresa Ruta, concorrente partita praticamente dall’inizio di questa episodio, ed un personaggio che si ... Leggi su kronic (Di venerdì 29 gennaio 2021) Continua laa distanza trae Maria Teresa Ruta, l’ultimo episodio nuovamente attraverso i social.(GettyImages)Dalla casa del ‘Grande Fratello Vip’ continuano a nascere polemiche, in una delle edizioni più lunghe del programma. La fine, come annunciato da Alfonso Signorini nell’ultima puntata, arriverà il 28 febbraio, quando finalmente scopriremo chi sarà eletto vincitore dal pubblico. Gli inquilini, nel frattempo, continuano ad animare le vicende della casa più chiacchierata d’Italia, e sono tanti i dibattiti che si aprono anche a distanza. Proprio negli ultimi giorni si è aperta una nuovache vede protagonista Maria Teresa Ruta, concorrente partita praticamente dall’inizio di questa episodio, ed un personaggio che si ...

