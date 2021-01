Al voto ma anche no. Al Quirinale l'unità del centrodestra è solo di facciata (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il centrodestra unito – in una maxi-delegazione di 13 persone a cui, per la prima volta in un quarto di secolo, manca Silvio Berlusconi – chiede al presidente della Repubblica di “valutare scioglimento delle Camere ed elezioni” per dare vita a un “governo coeso con maggioranza forte”, esclude qualsiasi appoggio al Conte Ter o a esecutivi nello stesso perimetro, ma si riserva di “valutare con il massimo rispetto ogni decisione che spetta costituzionalmente al capo dello Stato all’esito delle consultazioni”. E chiede che l’eventuale mandato esplorativo sia conferito alla presidente del senato Elisabetta Casellati. È un comunicato bicefalo. Più spinto sulla strada delle urne di quanto si attendesse una parte di Forza Italia e dei centristi, che avrebbero preferito lasciarla sullo sfondo vaga e sfumata. Chi ha partecipato, lo spiega anche come reazione ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilunito – in una maxi-delegazione di 13 persone a cui, per la prima volta in un quarto di secolo, manca Silvio Berlusconi – chiede al presidente della Repubblica di “valutare scioglimento delle Camere ed elezioni” per dare vita a un “governo coeso con maggioranza forte”, esclude qualsiasi appoggio al Conte Ter o a esecutivi nello stesso perimetro, ma si riserva di “valutare con il massimo rispetto ogni decisione che spetta costituzionalmente al capo dello Stato all’esito delle consultazioni”. E chiede che l’eventuale mandato esplorativo sia conferito alla presidente del senato Elisabetta Casellati. È un comunicato bicefalo. Più spinto sulla strada delle urne di quanto si attendesse una parte di Forza Italia e dei centristi, che avrebbero preferito lasciarla sullo sfondo vaga e sfumata. Chi ha partecipato, lo spiegacome reazione ...

riotta : Il prestito non oneroso esisteva nel calcio mercato. Ora debutta anche in politica, dopo la Var al voto di fiducia.… - fattoquotidiano : Comunali, anche il Pd passa al voto online: in arrivo una piattaforma web per le primarie. “Pronta per fine febbrai… - paola_demicheli : Il @pdnetwork non ha chiesto elezioni, anche se non le teme. Il punto è che quando si apre una crisi al buio senza… - mariofe92981671 : RT @HuffPostItalia: Al voto ma anche no. Al Quirinale l'unità del centrodestra è solo di facciata - Maksmirto : @alesallusti ma lo sanno anche i polli che non si andrà al voto. -