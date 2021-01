Al via le riprese dei nuovi episodi di Grey’s Anatomy 17 in onda nel 2021 | prime immagini e anticipazioni

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo una lunga pausa da novembre a fine gennaio, sono ricominciate ledeidi17 attesi a marzo su ABC negli Stati Uniti e poco dopo anche in Italia, in anteprima assoluta su Fox. Gli attori sono rientrati sul set a Los Angeles, con una settimana di ritardo rispetto al previsto, per girare la secparte di stagione, che stando a quanto stabilito da ABC finora dovrebbe essere composta da ulteriori 10di17. Questi vanno ad aggiungersi ai 6 della prima parte, per un totale di 16in luogo dei 25 inizialmente previsti. Una riduzione dovuta alle difficoltà causate dai protocolli anti-Covid che rendono più costoso e complesso ...

Think_movies : “Credimi! – Il film”: al via le riprese del film di Luna Gualano - movietele : terminate le riprese di #CrazyForFootballMattiPerIlCalcio | film 2021 | - GianlucaOdinson : The Boys, Karl Urban racconta 'il momento più frustrante' delle riprese della stagione 2 - Graficnovel : RT @RBcasting: Sono iniziate a Roma le riprese di 'Credimi! - Il film', secondo lungometraggio di Luna Gualano #credimiilfilm https://t.co… - RBcasting : Sono iniziate a Roma le riprese di 'Credimi! - Il film', secondo lungometraggio di Luna Gualano #credimiilfilm… -

Ultime Notizie dalla rete : via riprese

Il giocatore gialloblù: "Non vediamo l'ora di tornare in campo ma, in un momento come questo, la salute va messa al primo posto" ...Via XX Settembre, prima che scoppiasse la pandemia, era una via febbrile e calda, pure nella stagione invernale ...